درويش: ميقاتي لا يتدخّل بالقضاء

أكّد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش أنّ "القضاء سلطة مستقلة"، مشيراً إلى أنّ "رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لن يقبل بأي تدخل مباشر بالقضاء ورسالته هي عدم رفع منسوب التوتّر على الساحة اللبنانية"، وأضاف: "هذه إحدى مهامه بصفته رئيساً لحكومة كلّ لبنان".

وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كلّ لبنان 93.3"، أوضح درويش أنّ "ميقاتي ذكر سابقاً أنه لا يحمي أي شخص، لكن عملية الاستقرار بالنسبة له أساس والحفاظ على المؤسسات في هذه المرحلة ضرورة ورئيس الحكومة لا يتدخل بالقضاء".

وأردف: "لترك كل سلطة تقوم بواجباتها بالانفصال عن السلطة الأخرى ولبنان حتى اللحظة هو صيغة توافقية تجمع أطرافاً عدة ولا أمر يسير برأي فريق واحد".