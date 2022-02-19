لبنان

درويش: ميقاتي لا يتدخّل بالقضاء

Lebanon 24
19-02-2022 | 02:27
A-
A+
Doc-P-920243-637808597443394649.jpg
Doc-P-920243-637808597443394649.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش أنّ "القضاء سلطة مستقلة"، مشيراً إلى أنّ "رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لن يقبل بأي تدخل مباشر بالقضاء ورسالته هي عدم رفع منسوب التوتّر على الساحة اللبنانية"، وأضاف: "هذه إحدى مهامه بصفته رئيساً لحكومة كلّ لبنان". 
 
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كلّ لبنان 93.3"، أوضح درويش أنّ "ميقاتي ذكر سابقاً أنه لا يحمي أي شخص، لكن عملية الاستقرار بالنسبة له أساس والحفاظ على المؤسسات في هذه المرحلة ضرورة ورئيس الحكومة لا يتدخل بالقضاء". 
 
وأردف: "لترك كل سلطة تقوم بواجباتها بالانفصال عن السلطة الأخرى ولبنان حتى اللحظة هو صيغة توافقية تجمع أطرافاً عدة ولا أمر يسير برأي فريق واحد".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:02 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:14 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2022-02-19
06:27 | 2022-02-19
06:00 | 2022-02-19
05:50 | 2022-02-19
05:27 | 2022-02-19
05:19 | 2022-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website