لبنان

مداهمات للجيش في عكار.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
19-02-2022 | 02:26
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نفذ الجيش صباح اليوم مداهمة في ببنين العكارية وتم مصادرة المسروقات لعصابة "اكي" الذي تم توقيفه أمس من قبل مخابرات الجيش.
وفي التفاصيل، بحسب مندوبة "لبنان 24" فقد عمد الجيش على تطويق حارتي النجمة والبحصة وحي ال السراج في ببنين بحثاً عن المسروقات.
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