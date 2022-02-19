القرم يتحدث عن زيادة تعرفة الاتصالات.. هذا ما قاله

أكد وزير الاتصالات جوني القرم ان الوزارة ستكون مضطرة الى زيادة التعرفة على القطاع، اذ لا يمكن الاستمرار على سعر الـ 1500 ليرة.القرم وفي حديث عبر صوت لبنان لفت الى ان الزيادة على سعر الانترنت ستكون على سعر دولار الـ ٣٩٠٠ ليرة معلناً عن امكانية اصدار باقات لذوي الدخل المحدود.