لبنان

وقفة إحتجاجية لفاعليات عكارية في معمل كهرباء نهر البارد.. اليكم السبب

Lebanon 24
19-02-2022 | 03:54
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نفذ عدد من رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات عكارية، وقفة إحتجاجية في معمل كهرباء نهر البارد، بعد الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي، رافعين الصوت إلى من يعنيهم الأمر في وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، لايلاء معاناة العكاريين الاهتمام اللازم.
 
وأسف المجتمعون في بيان، إلى "أنه في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بدراسة خطة الكهرباء، والتي سبقتها عدة خطط ووعود بإنتاج الكهرباء 24/24 ساعة إلا أن هذه الخطط والوعود ذهبت أدراج الرياح، لأن واضعي هذه الخطط يتعاملون مع هذا القطاع من ناحية المنفعة الخاصة دون النظر إلى الحلول المستدامة التي توفر المليارات على خزينة الدولة وتعود بالمنفعة للصالح العام".
 
وأكدوا "أننا في عكار لا نحتاج إلى خطط ودراسات بقدر ما نحتاج إلى قرارات وخطوات سريعة كفيلة بتخفيف معاناة أهالي المنطقة على صعيد أزمة الكهرباء، حيث تختصر هذه الخطوات:
 
- إستعادة الدولة لمعمل كهرباء البارد الذي يعمل على طاقة المياه، من الشركة المشغلة التي لا تزال تدير هذا المعمل دون وجه حق ودون أي مسوغ قانوني بالرغم من انتهاء عقد إمتيازها وتشغيلها للمعمل القادر على إنتاج 13 ميغاوات من الكهرباء، دون أي كلفة على الدولة.
- تشغيل محطات عيون السمك القادرة على إنتاج 5 ميغاوات من الكهرباء والتي تعمل على طاقة المياه.
- توصيل هذه المحطات في ما بينها، مع العلم أن كابل التوصيل موجود وبحاجة فقط إلى قرار.
- تركيب أحد عشر عامودا لتقسيم مخارج الكهرباء بشكل متوازن، للحيلولة من الإنقطاع المستمر بسبب الحمولة الكبيرة.إن تنفيذ هذه الخطة المتكاملة، يزود عكار بوقت سريع بثمانية ساعات دون أي كلفة على خزينة الدولة".
 
واتفق المجتمعون على التواصل مع المعنيين في وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان "لوضع هذه الحلول قيد المتابعة والتنفيذ، والوصول بهذه القضية إلى خواتيم سعيدة"، محذرين من "التعامل مع هذا الملف باستهتار أو لامبالاة تحت طائلة إتخاذ قرارات تصعيدية يتبعها تحركات في الشارع، في حال إستمر الوضع على ما هو عليه".
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