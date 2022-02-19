لبنان

صرخة طبية: لعدم الاستخفاف بأوميكرون

Lebanon 24
19-02-2022 | 04:09
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دعا رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني" رائف رضا، في بيان اليوم، إلى "عدم الاستخفاف بمتحور أوميكرون، الخفي السريع الانتشار المعروف حديثا ب BA2، حتى لا تمتلىء أسرة المستشفيات والعنايات المركزة به، وبخاصة في هذه الظروف الاقتصادية".
 
وطالب وزارة الصحة ب "جعل اللقاحات متوفرة مباشرة في كل المراكز الصحية من دون منصة، منعا للاسوأ، لئلا نقع في كارثة صحية لا تحمد عقباها، وبخاصة أن نسبة المناعة المجتمعية لم تتعد 40 % بعد أن تجاوزت الدول 70% منه".
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