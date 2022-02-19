لبنان

جو غائم وضباب.. كيف سيكون طقس الـWeekend؟

Lebanon 24
19-02-2022 | 04:53
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا مع بقاء ظهور الضباب المحلي على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:
 
وطنية - الحالة العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي سريع ومحدود الفعالية حيث يتحول الطقس إلى متقلب وماطر وينحسر تأثيره مساء، ليعود شرقي المتوسط تحت تأثير منخفض جوي اعتبارا من بعد ظهر الأربعاء. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر شباط ما بين 11 و19 درجة مئوية).
 
- الطقس المتوقع في لبنان: السبت: غائم صباحا مع انخفاض بدرجات الحرارة وتتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا خاصة جنوب البلاد والداخل مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 م وما دون في بعض المناطق. تنحسر الأمطار تدريجيا ابتداء من المساء ويتحول الطقس إلى غائم جزئيا ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات. الأحد: غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا مع بقاء ظهور الضباب المحلي على المرتفعات. الإثنين: غائم صباحا بسحب مرتفعة ورياح ناشطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية ودون تعديل في المناطق الجبلية والساحلية واستمرار تكون الضباب على المرتفعات. الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية ودون تعديل في المناطق الداخلية مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية. 
 
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 إلى 17 درجة، فوق الجبال من 5 إلى 15 درجة، في الداخل من 4 إلى 13 درجة.
 
- الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 10 و30 كلم/س. 
 
- الانقشاع: متوسط أحيانا، يسوء مساء على المرتفعات.
 
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %.
 
- حال البحر: منخفض إلى متوسط. ارتفاع الموج.  حرارة سطح الماء: 18°م. 
 
- الضغط الجوي: 1013 HPA                     أي ما يعادل: 760 ملم زئبق. 
 
- ساعة شروق الشمس: 06,19                    ساعة غروب الشمس: 17,25 
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