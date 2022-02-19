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لبنان
بتغريدة استهزائيّة.. جنبلاط يكشف عن حلّ لأموال المودعين!
Lebanon 24
19-02-2022
|
05:27
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غرّد رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر" قائلاً": "إنّ خطة النهوض مع صندوق النقد الدولي تتوضح وقد أوصى كبار المستشارين من الفريق اللبناني بتبني الليرة واستثمارها في شركات وطنية مثل كهرباء لبنان المثل الاعلى للنجاح. اقترح توظيف اموال المودعين في قطاع الطائرات المسيرة المصنوعة محليًا او الصواريخ او المتفجرات ففيها مردود افضل".
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