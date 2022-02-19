لبنان

نصّار التقى وفد خرّجي قسم الإرشاد السياحي في الجامعة اللبنانية

Lebanon 24
19-02-2022 | 05:50
A-
A+
Doc-P-920308-637808719487241797.jpg
Doc-P-920308-637808719487241797.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

التقى وزير السياحة المهندس وليد نصّار في مكتبه في الوزارة، وفداً من خرّجي قسم الارشاد السياحي في الجامعة اللبنانية، بحضور نقيبة الأدلاء السياحيين أليسار بعلبكي، وعرض معهم لعدد من المطالب والأفكار التي تعزّز واقعهم ودورهم في مجال العمل في القطاع السياحي.

واتفق نصّار والوفد على ضرورة العمل على استمارة موحدة تتم تعبئتها من جميع الخرّيجين، ليصار بعدها إلى إصدار بطاقة موحّدة من الوزارة تسمح بمزاولة المهنة بصورة رسمية، حيث تتم المتابعة بإشراف نقابة الأدلاء السياحيين، وبالتنسيق مع الوزارة، من خلال ورش عمل تعقد باستمرار في قاعة ليلى الصلح حمادة في الوزارة، بعد أن أبلغ نصّار الوفد وضعها بتصرفهم لإقامة الورش والمحاضرات المطلوبة فيها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:56 | 2022-02-19
07:16 | 2022-02-19
09:45 | 2022-02-19
09:44 | 2022-02-19
09:42 | 2022-02-19
09:40 | 2022-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website