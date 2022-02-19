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لبنان
السرقات تستمر... هذا ما حصل في بلدة فنيدق
Lebanon 24
19-02-2022
|
06:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على سرقة كابل كهرباء تابع لاحد الأبارفي بلدة فنيدق في عكار.
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