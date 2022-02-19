لبنان

في تعلبايا... اشكال واطلاق للنار

Lebanon 24
19-02-2022 | 06:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع  إشكال في بلدة تعلبايا بين شبان من آلـ "الذكر" وآخرين من آلـ "الدلباني".
 
وتطوّر الاشكال إلى إطلاق نار بين الطرفين ما أدى إلى إصابة المدعو "ح.الذكر".
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تعلبايا

اشكال

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