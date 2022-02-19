في تعلبايا... اشكال واطلاق للنار

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال في بلدة تعلبايا بين شبان من آلـ "الذكر" وآخرين من آلـ "الدلباني".

وتطوّر الاشكال إلى إطلاق نار بين الطرفين ما أدى إلى إصابة المدعو "ح.الذكر".