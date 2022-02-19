جعجع يعلن ترشيح بيار أبو عاصي في بعبدا

أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ترشيح النائب بيار أبو عاصي عن المقعد الماروني في بعبدا.

وفي كلمة له من معراب، اعتبر جعجع أن "اتفاق مار مخايل خرّب لبنان وأخذه إلى جهنم"، مشيراً إلى أن "شعب لبنان لن يركع وسيقف في وجه هذا المشروع الأسود".

وقال: "لبنان الذي نريده ليس لبنان المسيّرات ومعيب زج لبنان بأخطار داهمة كما يحصل اليوم".

وختم: "بجهودكم وجهود كل المخلصين لن يعلو صوت فوق صوت الشرعية والمؤسسات ولن يعود هناك صوت يتطاول على الجيش ولا أحد يمد يده على اموال الناس وسيرجع لبنان بلد الازدهار والبحبوحة من جديد".