في لبنان.. فاتورة تلفتُ الأنظار والمفاجأة بسعر الدّولار! (صورة)

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفاتورة من داخل أحد المطاعم في لبنان، وتُظهر عبارة لافتة وضعت في الخانة المخصصة بقيمة الفاتورة بالدولار الأميركي.

ووفقاً للصورة، فإنّ قيمة الفاتورة بلغت 120 ألف ليرة، في حين أنّ السعر الذي يوازي هذا المبلغ بالدولار، لم يُوضع كما درجت العادة. ولهذا، يتضح أن إدارة المطعم قررت تحديد قيمة الفاتورة بالدولار بعبارة: "الدولار إلى ما لا نهاية".

وتأتي هذه الخطوة بسبب عدم أي استقرار في سعر الصرف، في حين أن برامج المحاسبة الموجودة لدى المطاعم قد لا تكون مجهزة لبرمجة سعر الليرة أمام سعر الدولار في السوق بشكل يومي نظراً للتغير المستمر. ولذلك، كان هذا الاختصار اللافت من المطعم اللبناني.