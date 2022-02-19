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لبنان
الجيش يوقف عدداً من المطلوبين في الشّمال
Lebanon 24
19-02-2022
|
07:41
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 19 /2 /2022، دهمت قوة من الجيش منزل المواطن م.س في ببنين- عكار وأوقفته على خلفية ضلوعه في عمليات السرقة التي نفذتها عصابة معروفة بـ(الأكي) والتي تم توقيف أفرادها في وقت سابق، وضبطت القوة ثماني قطع كهربائية مسروقة. كما أوقفت قوة من الجيش خلال عملية دهم في منطقة عزقي- الضنية المطلوبين بموجب مذكرات توقيف (ا.ع)، (ع.ل)ع و(ع.ع) وضبطت في حوزتهم أسلحة حربية وذخائر.
سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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