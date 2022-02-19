لبنان

ابن الـ25 عاما... جثة هامدة في منزله

Lebanon 24
19-02-2022 | 08:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على الشاب "ح.ع. د" (٢٥ سنة) جثة هامدة في منزله في بلدة العين في البقاع الشمالي مصابا بعدة طلقات نارية. وقد حضرت الاجهزة الامنية وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة. 
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