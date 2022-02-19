تسميم أكثر من 200 قفير نحل في الشوف

أقدم مجهولون على أحداث مجزرة طبيعية - بيئية، بقتل خلايا ما يفوق 200 قفير من النحل عبر رش الخلايا بمبيد سام وقاتل، وذلك في بلدة سرجبال - مفرق الجاهلية الشوف، والتي تعود لصاحبها الشيخ ن. ع.وحضرت إلى المكان العناصر الأمنية المختصة لإجراء التحقيقات المطلوبة ومعرفة ملابسات العمل الإجرامي.