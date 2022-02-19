لبنان

تسميم أكثر من 200 قفير نحل في الشوف

Lebanon 24
19-02-2022 | 08:26
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أقدم مجهولون على أحداث مجزرة طبيعية - بيئية، بقتل خلايا ما يفوق 200 قفير من النحل عبر رش الخلايا بمبيد سام وقاتل، وذلك في بلدة سرجبال - مفرق الجاهلية الشوف، والتي تعود لصاحبها الشيخ ن. ع.
 
وحضرت إلى المكان العناصر الأمنية المختصة لإجراء التحقيقات المطلوبة ومعرفة ملابسات العمل الإجرامي.
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