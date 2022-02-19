لبنان

افرام: الوصول إلى المجلس بمعارضة موحدة سيحدث فرقاً

Lebanon 24
19-02-2022 | 08:27
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 شدد رئيس المجلس التنفيذي ل "مشروع وطن الانسان" النائب المستقيل نعمة افرام على أن "هدف مشروع وطن الإنسان هو تحرير بذور الدولة من المزارع السياسية التي أوصلت البلد إلى ما هو عليه اليوم، ومن مبدأ المحاصصة الذي اعتمدته السلطة للسطو على القطاعات كافة والمؤسسات، منذ أكثر من 30 عاما". واعتبر أن "معاملة الدولة للشعب أفقدتهم انتماءهم للبنان".

وقال خلال لقاء أقيم في دارة رئيس مؤسسة "اوكسيليا" عبدو ابي خليل في بلدة لحفد قضاء جبيل، شارك فيه رئيس البلدية ابراهيم مهنا وأعضاء المجلس البلدي ورئيس رابطة مختاري قضاء جبيل ميشال جبران وفاعليات البلدة ورؤساء بلديات الجرد الشمالي للقضاء ومختارون: "عدو المواطن هي الطبقة السياسية التي مصلحتها أن يظل لبنان مدمرا لضمان استمرار مصالحهم. من  هنا يأتي الهدف الأسمى للمشروع وهو المواطن، لإعادة علاقته الجيدة بالدولة ومؤسستها".

وشدد على أن "الوصول إلى المجلس النيابي في معارضة موحدة سيحدث فرقا على مستوى تشريع القوانين وتقديم مشاريع جديدة لتفعيل إنتاجية الدولة ومواكبتها للتطور التكنولوجي"، داعيا المواطنين إلى "التفاعل مع مشاريع بناء الدولة، ودعمها للوصول إلى هدفها، وتحقيق خطوطها العريضة التي وضعتها كأساس لإعادة بناء الدولة وإحياء المفهوم القومي الانتمائي".

ونوه بدور الحاضرين في "دعم المعارضة كواجب وطني لخوض الإستحقاق الإنتخابي".
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