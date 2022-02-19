لبنان

أبي المنى استقبل نائب أمين عام منظمة لبنان للأمم المتحدة

Lebanon 24
19-02-2022 | 08:29
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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى، في دار الطائفة في بيروت، نائب الأمين العام ل"منظمة لبنان للأمم المتحدة" المحامي الدكتور سلام عبد الصمد، لدعوته الى حضور ندوة وحفل توقيع كتابه "القانون اللبناني للشركات بين الأصل والتعديل" الثلاثاء في نقابة المحامين.
 
يشارك في الندوة وزير العدل القاضي هنري الخوري، نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، عضو المجلس الدستوري القاضي رياض أبو غيدا، النائب المالي العام القاضي علي إبراهيم والمؤلف.
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