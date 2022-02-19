القطان: معادلة الشعب والجيش والمقاومة ستبقى هي المعادلة التي تحفظ أمن لبنان وأمانه

بارك رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ أحمد القطان في تصريح، للمقاومة في حزب الله، تسييرها الطائرة المسيرة "حسان" التي اخترقت الدفاعات الاسرائلية وجالت في العمق الفلسطيني، وقال: "على اللبناني أن يفخر وأن يشمخ برأسه عاليا لأنه من بلد فيه المقاومة التي أبت على نفسها إلا أن تواجه العدو الصهيوني المحتل، وإن معادلة الشعب والجيش والمقاومة ستبقى هي المعادلة التي تحفظ أمن لبنان وأمانه".وبالنسبة للاسم الذي حملته المسيرة قال القطان: "نثمن عاليا هذه التسمية التي تثبت أن المقاومة تنتصر لشهدائها الذين قضوا من أجل لبنان، ومن أجل القضية الفلسطينية التي تعد البوصلة بالنسبة إليهم".وختم: "ان ما قام به العدو الصهيوني ما هو إلا محاولة للاستعراض كي يحفظ ماء وجهه الأسود، أمام شعبه وجمهوره في الكيان الغاصب، بسبب ما سببته المسيرة "حسان" من حالة هستيرية للاسرائيليين في الداخل الصهيوني المحتل".