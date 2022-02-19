وزارة الطاقة: هذه هي كلفة مشروعي سدي المسيلحة وبلعا

رد المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة والمياه في بيان توضيحي اليوم على ما ذكره المرشح عن المقعد النيابي في البترون السيد مجد بطرس حرب خلال مقابلة تلفزيونية عن أن مشروعي سدي المسيلحة وبلعا بلغت كلفتهما مليار دولار.وقال: "يهم وزارة الطاقة والمياه التوضيح للرأي العام وللسيد حرب، أن المدفوعات على سد المسيلحة بلغت لغاية اليوم 69،130،000 دولار وعلى سد بلعا 24،000،000 دولار، أي ما مجموعه للمشروعين حوالى 90 مليون دولار. وتجدر الإشارة هنا الى أن الأشغال في هذين المشروعين متوقفة جزئيا أو كليا منذ 17 تشرين الأول 2019 ويجري العمل على تأمين التمويل اللازم للقليل المتبقي منها، إن من خلال الموازنة أو عبر الجهات الدولية المانحة".وختم: "من هنا، تتمنى وزارة الطاقة والمياه على جميع المهتمين بملف السدود توخي الدقة لدى تناول هذا الموضوع الوطني والاستراتيجي وعدم إدخاله في زواريب السياسة واستقاء المعلومات التقنية والمالية من مصادرها الصحيحة".