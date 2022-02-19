حبيش: قانون البناء الجديد إذا أقر سيحل أزمة الاستحصال على التراخيص

أعرب النائب هادي حبيش، عن تفاؤله ب"أن يقر المجلس النيابي الذي سينعقد بهيئته العامة يوم الاثنين المقبل قانون البناء الجديد والمهم جدا بالنسبة الى اللبنانيين في كل المناطق، وبخاصة أهلنا في محافظة عكار، والذي على ما يبدو ان هناك توافقا عاما على إقراره"، لافتا الى انه "عبر هذا القانون سيصبح متاحا البناء بإعطاء تراخيص ال120 مترا على طابقين ليصبح 240 مترا مربعا".وقال: "مر وقت طويل على هذا القانون، الذي تقدمت به النائبة بهية الحريري وأقر بلجنة الاشغال العامة ودرس بلجنة الادارة والعدل ونتطلع الى إقراره في جلسة يوم الاثنين بحيث يشكل حلا لاهلنا في المناطق، لاسيما وان هذا القانون يعالج كل الثغرات التي كانت تعوق في السابق عملية الاستحصال على تراخيص بناء، وفقا للقانون وحل أزمة البناء المتوقفة كليا في لبنان منذ 4 سنوات تقريبا".