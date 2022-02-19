لبنان

قوة مشاة معادية اجتازت السياج التقني مقابل ميس الجبل وقامت بعملية تفتيش

Lebanon 24
19-02-2022 | 08:56
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أقدمت قوة مشاة تابعة للعدو الاسرائيلي، مؤلفة من حوالى 15 جنديا، ومصطحبة كلبا بوليسيا، على اجتياز السياج التقني عند محلة كروم الشراقي مقابل بلدة ميس الجبل- قضاء مرجعيون، وقامت بعملية تفتيش في المنطقة، من دون تسجيل اي خرق للخط الازرق.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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