قوة مشاة معادية اجتازت السياج التقني مقابل ميس الجبل وقامت بعملية تفتيش

أقدمت قوة مشاة تابعة للعدو الاسرائيلي، مؤلفة من حوالى 15 جنديا، ومصطحبة كلبا بوليسيا، على اجتياز السياج التقني عند محلة كروم الشراقي مقابل بلدة ميس الجبل- قضاء مرجعيون، وقامت بعملية تفتيش في المنطقة، من دون تسجيل اي خرق للخط الازرق.