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لبنان
قوة مشاة معادية اجتازت السياج التقني مقابل ميس الجبل وقامت بعملية تفتيش
Lebanon 24
19-02-2022
|
08:56
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أقدمت قوة مشاة تابعة للعدو الاسرائيلي، مؤلفة من حوالى 15 جنديا، ومصطحبة كلبا بوليسيا، على اجتياز السياج التقني عند محلة كروم الشراقي مقابل بلدة ميس الجبل- قضاء مرجعيون، وقامت بعملية تفتيش في المنطقة، من دون تسجيل اي خرق للخط الازرق.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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