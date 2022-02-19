حمود التقى قادة الأجهزة الأمنية في صيدا والجنوب

التقى المسؤول السياسي ل"الجماعة الإسلامية" في الجنوب الدكتور بسام حمود، قادة الأجهزة الأمنية في صيدا والجنوب، وبحث معهم في الأوضاع الأمنية وقضايا حياتية ومعيشية، في حضور مسؤول العلاقات العامة في صيدا المحامي ابراهيم الرواس.شملت الجولة قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد بلال حجار، رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العقيد سهيل حرب ومسؤول مكتب صيدا العقيد سعيد مشموشي، مسؤول شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في الجنوب العقيد زاهر عاصي، المدير الإقليمي لجهاز أمن الدولة في الجنوب العقيد فادي قرانوح، مسؤول شعبة المعلومات في الأمن العام في الجنوب العقيد علي حطيط ومسؤول شعبة صيدا الرائد زياد أوسطة ورئيس مكتب الأمن العام في صيدا المقدم علي قطيش.تناولت اللقاءات الأوضاع الأمنية وسبل مراعاة أوضاع الناس المعيشية بما يسمح به القانون، في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها البلد وانعكاس ذلك على الحياة اليومية للمواطن.وجرى التأكيد مجددا على "ضرورة إلغاء قرار منع تجول الدراجات النارية في صيدا بشكل نهائي، والتشدد في تطبيق القانون على أي مخالفة تتعلق بشروط السلامة العامة والإخلال بالأمن".كما تناول البحث آليات التعامل مع الباعة المتجولين ومراعاة ظروفهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.