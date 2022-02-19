لبنان

العبسي في الفاتيكان مع رؤساء الكنائس الشرقية الكاثوليكية

Lebanon 24
19-02-2022 | 09:14
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شارك بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في أعمال الجمعية العمومية التي تبحث في الشأن الليتورجي، في مجمع الكنائس الشرقية مع رؤساء الكنائس الشرقية الكاثوليكية في العالم، للبحث في الطقوس الكنسية.
 
وكان العبسي قد التقى قداسة البابا فرنسيس مع سائر المشاركين، وبحث معه في الأوضاع الراهنة في المنطقة والمبادرة البابوية، وما يمكن أن تقدمه حاضرة الفاتيكان من دعم معنوي لاخراج المنطقة ولبنان من الدوامة التي يعيشها، لا سيما بعد زيارة المسؤول الفاتيكاني ولقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، التي كان قد غاب عنها العبسي لوجوده خارج لبنان.
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