مولوي التقى دبوسي: على الحكومة تبني مشروع "طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية"

التقى المرشح للإنتخابات النيابية في طرابلس مالك مولوي، قبل ظهر أمس، رئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، في حضور المهندس سعيد الخضر، ذكي الأيوبي، وابراهيم شندر.واستمع الوفد من دبوسي الى مشروع دراسة حول "طرابلس عاصمة اقتصادية للبنان"، حيث عدد نقاط القوة والمرافق القائمة في طرابلس والشمال، ومن أبرزها: المرفأ، المطار، المعرض الدولي، المصفاة، المناطق الصناعية والزراعية والسياحية.وأكد دبوسي أن الدراسات التي أجرتها الغرفة في الشمال، تؤكد أن "عمق منظومة لبنان الإقتصادية والمرافق الخدماتية، موقعها الطبيعي في طرابلس الكبرى، التي تمتد من البترون حتى أقاصي عكار".وأكد مولوي، أن "هكذا مشروع استثماري ضخم، إن تم، سينعش الشركات الصغيرة والمتوسطة، المتخصصة والمبتكرة، والتي تحتل مكانة عالية في جدول أعمال السياسات الصناعية، وهي أساس تحريك العجلة الإقتصادية على مستوى لبنان بشكل عام وعلى مستوى الشمال بشكل خاص".وقال دبوسي: "هكذا مشروع سيؤمن فرص عمل لأكثر من مئة الف مواطن وسيخفف البطالة بنسبة كبيرة".وختم مولوي: "هناك عدد كبير من المغتربين عندهم هاجس العودة إلى الوطن والتقاعد في يوم من الأيام. وأنهم يحلمون في سن التقاعد أن يكون لديهم شيء ثابت وواضح في وطنهم الأم، وينتظرون تلك المشاريع الضخمة، ولن يترددوا في أن يكونوا جزءا منها".