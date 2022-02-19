سرقة من نوع جديد في طرابلس... ماذا سرق هذه المرة؟!

تعرض عدد من المباني في منطقة ابي سمراء فجر اليوم لسرقات من نوع جديد، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24"، حيث أقدم مجهولون على سرقة السلالم الحديدية التي تربط سطح الابنية بخزانات المياه وذلك بهدف بيعها كخردة للاستفادة من سعرها كونها حديد وتعد من الوزن الثقيل.