الحراش دان التعرض للشهيد الحريري

استنكر منسق اللجنة التحضيرية في "التيار العربي المقاوم" الشيخ عبدالسلام الحراش، في بيان، "الإساءة المتعمدة للشهيد رفيق الحريري، حيث تعكس مرضا عند اصحابها".



ودان "التعرض للشهداء، لا سيما الشهيد رفيق الحريري الذي يمثل صورة مشرقة عند محبيه"، معتبرا أنه "على القضاء ان يتحرك في هذا الإطار"، مؤكدا أن "اللبنانيين انقسموا في السياسة حول الرجل، الا انهم مجمعون على احترامه، وضريحه في وسط بيروت هو استراحة من عناء السياسة واوزارها الى آخرة يجتمع فيها عند الله الخصوم".