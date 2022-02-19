الرئيس ميقاتي بحث مع لودريان العلاقات الثنائية خلال مشاركتهما في مؤتمر الامن في ميونيخ

عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان اليوم خلال مشاركتهما في مؤتمر الامن في ميونيخ بالمانيا.وقد جرى خلال الاجتماع عرض العلاقات اللبنانية - الفرنسية ومساعي باريس لدعم لبنان في كل القطاعات.كما تم الاتفاق على استكمال البحث خلال الزيارة المرتقبة للودريان الى لبنان قريبا جدا.