لبنان

الجيش: توقيف شخصين في الكفاءات والرويس

Lebanon 24
19-02-2022 | 11:13
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 18 /2 /2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الكفاءات ــــ الضاحية الجنوبية المواطن (ع.م) لتعاطيه المخدرات، وإقدامه على سرقة أسلاك كهربائية من أكثر من ثلاثين محطة ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق، كما قام بسرقة لوحات حديدية عائدة لوزارة الأشغال، وكان قد أقدم في وقت سابق على سرقة العملات المعدنية الموجودة في عدّادات الوقوف park meter المثبة في شوارع بيروت.

كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة الرويس ــــ الضاحية الجنوبية المواطن (ن.ح) لإطلاقه النار باتجاه أحد الأشخاص ما أدى إلى إصابته، وقيامه بأعمال نصب واحتيال وتزوير وصرف تشيكات من دون رصيد، وقد ضبط بحوزته مسدس حربي.
بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".
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