نداءٌ من وزير البيئة.. هذا ما جاء فيه

غرد وزير البيئة ناصر ياسين عبر حسابه في "تويتر" حول ضرورة حماية طيور اللقلق الأبيض خلال عبوره في سماء لبنان، وقال: "يتحضر اللقلق الأبيض ليبدأ مروره الربيعي بالعبور عبر لبنان فوق السهول الساحلية. وتستمر زيارته لربوعنا بدءاً من أواخر شباط حتى أواخر حزيران وخصوصا فوق السهول الساحلية. وطير اللقلق، صديق للبيئة والعدو الأول للجراد والقوارض والحشرات. اتركوا أسرابه تمر بسلام".