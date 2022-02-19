جميل السيّد يتحدّث عن "معادلات" ضدّ إسرائيل.. ما هي؟

غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "المعادلة التي أرسيناها بعد إنسحاب إسرائيل عام 2000 كانت ثلاثية:-التعدي على الحدود يقابله رد على الحدود-التعدي داخل لبنان يقابله رد داخل إسرائيل-إحتلال مزارع شبعا يقابله مقاومة في مزارع شبعا،