لبنان

جميل السيّد يتحدّث عن "معادلات" ضدّ إسرائيل.. ما هي؟

Lebanon 24
19-02-2022 | 11:27
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غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "المعادلة التي أرسيناها بعد إنسحاب إسرائيل عام 2000 كانت ثلاثية:
-التعدي على الحدود يقابله رد على الحدود
-التعدي داخل لبنان يقابله رد داخل إسرائيل
-إحتلال مزارع شبعا يقابله مقاومة في مزارع شبعا،
 
ثم أضاف السيّد عليها: تضربوننا في سوريا نرد من لبنان! اليوم معادلة خامسة: الجوّ بالجوّ".
 
 
 
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