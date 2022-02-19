لبنان

"حزب الله" يكشف للمرة الأولى عن مشروع بقيمة 6 ملايين دولار.. ما هو؟

Lebanon 24
19-02-2022 | 12:08
A-
A+
Doc-P-920438-637808948411099881.jpg
Doc-P-920438-637808948411099881.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" السيد هاشم صفي الدين خلال حفل أقامه الحزب في مدينة النبطية إنّ "الضغط الأميركي الذي يُمارس على لبنان اقتصادياً ومالياً هو لإراحة العدو الإسرائيلي وتخفيف القلق عنه".
 
ولفت صفي الدين إلى أنّ "طائرات الحزب بالأمس جعلت الإسرائيلي يزداد قلقاً"، لافتاً إلى أن "واشنطن تنفق الأموال من أجل تخريب لبنان عبر جمعيات تدعمها، والهدف هو تشويه صورة حزب الله". 
 
 
وأضاف: "أقول لكم نحن خلال الأعوام الأربعة صرفنا 6 ملايين دولار من أجل مشروع ترميم المنازل في البقاع والجنوب ونحن لم نعلن عنه سابقًا".
 
وأأشار إلى إنّ "المقاومة وجمهورها وقاعدتها قوية ولا تتزحزح ولا تهتز"، وختم: "ما نقوم به هو فعلٌ في تحقيق الهدف ضمن كل المجالات".
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2022-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:14 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2022-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:58 | 2022-02-19
13:09 | 2022-02-19
12:03 | 2022-02-19
13:28 | 2022-02-19
13:25 | 2022-02-19
13:08 | 2022-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website