"حزب الله" يكشف للمرة الأولى عن مشروع بقيمة 6 ملايين دولار.. ما هو؟

أكد رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" السيد هاشم صفي الدين خلال حفل أقامه الحزب في مدينة النبطية إنّ "الضغط الأميركي الذي يُمارس على لبنان اقتصادياً ومالياً هو لإراحة العدو الإسرائيلي وتخفيف القلق عنه".

ولفت صفي الدين إلى أنّ "طائرات الحزب بالأمس جعلت الإسرائيلي يزداد قلقاً"، لافتاً إلى أن "واشنطن تنفق الأموال من أجل تخريب لبنان عبر جمعيات تدعمها، والهدف هو تشويه صورة حزب الله".

وأضاف: " أقول لكم نحن خلال الأعوام الأربعة صرفنا 6 ملايين دولار من أجل مشروع ترميم المنازل في البقاع والجنوب ونحن لم نعلن عنه سابقًا".

وأأشار إلى إنّ "المقاومة وجمهورها وقاعدتها قوية ولا تتزحزح ولا تهتز"، وختم: "ما نقوم به هو فعلٌ في تحقيق الهدف ضمن كل المجالات".