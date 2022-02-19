لبنان

بالأرقام.. هذا ما سجّله عدّاد "كورونا" اليوم!

Lebanon 24
19-02-2022 | 12:20
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أعلنت وزارة الصحة العامّة، اليوم السبت، "تسجيل 3729 إصابة جديدة بكورونا في لبنان (3617 محلية و112 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 1043028".

ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنه تم تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 9950.
 
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