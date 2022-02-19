خبرٌ جديد عن مُدّة بطاقات التشريج.. هذا ما كشفه وزير الاتصالات

انتشرت مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبارٌ تشير إلى أنّ شركتي الاتصالات "ألفا" و "تاتش" بادرتا إلى تخفيض مدّة بطاقات التشريج للخطوط مسبقة الدفع، وجعلها لغاية شهر نيسان المقبل فقط.

وتعليقاً على هذا الأمر، قال وزير الاتصالات جوني القرم لـ"لبنان24" إنّ "كل ما يتم تداوله ليس له أي أساس من الصحة"، وأضاف: "لم نطلب أبداً هذا الأمر ولم يحصل ذلك بتاتاً.. مدة والقيمة التي تتضمنها البطاقة لا يمكن التلاعب بها".

وأكد القرم أن وزارة الاتصالات تسيرُ وفق برنامج معين بشأن البطاقات وذلك بالتعاون مع الشركات والوكلاء المعنيين.