لبنان

دولار السوق الموازية.. هذا ما سجله مساءً؟

Lebanon 24
19-02-2022 | 12:52
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم السبت، ما بين 20600 و20650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
 
وسجل  الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت ما بين 20675 و20725 ليرة لكل دولار.
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