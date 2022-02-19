أهالي كوبا البترونية ناشدوا المعنيين حلّ مشكلة المجارير

شكا أهالي كوبا في قضاء البترون من رائحة كريهة تفوحُ من جراء فتح المجارير التي تصب على شاطئ البحر.

وناشد الأهالي المسؤولين التدخل لوقف هذه المجزرة البيئية، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".