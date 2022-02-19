لبنان

توضيح وردّ من "لبنان24"

Lebanon 24
19-02-2022 | 13:58
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توضيح وردّ من "لبنان24":

يتناولُ بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تتعلق بشبكة جديدة للتعامل مع العدو الاسرائيلي، رغم أن أي خبر رسمي لم يصدر بعد عن الجهات المختصة.
وقد عمد البعض الى دس إسم الصحافي محمد شعيب من ضمن الموقوفين في الشبكة والقول انه كان يكتب مقالات تحريضية ضد حزب الله في موقع "لبنان24"
ونظراً إلى حساسية الموضوع وابعاده الخطيرة ، يهم "لبنان24" أن يوضح ان الصحافي شعيب، يتعاون مع  الموقع منذ سنوات في مجال الأخبار الفنية حصراً.
أما بشأن جوهر الموضوع الاساسي، فإن "لبنان24" يجدد تأكيد موقفه الثابت منذ انشائه بالوقوف ضد العدو الاسرائيلي ورفض اي نوع من أنواع التطبيع معه، وإننا، كما الجميع، في انتظار جلاء ملابسات هذه القضية من قبل الجهات المختصة وكشف الحقيقة واعلانها.
 
 
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