سعرُ ظرف "البنادول" يتخطى المعقول في لبنان.. إليكم ثمنه

مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في لبنان، ازداد الطلب على دواء "البنادول" الذي يتم وصفه خلال فترة الحجر الصحي.

وحالياً، فإن سعر ظرف "البنادول" يتراوح في بعض الصيدليات بين 20 و 25 ألف ليرة، مع العلم أن علبة "بنادول آدفنس" يبدأ سعرها من 33 ألف ليرة، وفق تسعيرة وزارة الصحّة العامّة.