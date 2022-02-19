لبنان

سعرُ ظرف "البنادول" يتخطى المعقول في لبنان.. إليكم ثمنه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-02-2022 | 14:24
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مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في لبنان، ازداد الطلب على دواء "البنادول" الذي يتم وصفه خلال فترة الحجر الصحي. 
وحالياً، فإن سعر ظرف "البنادول" يتراوح في بعض الصيدليات بين 20 و 25 ألف ليرة، مع العلم أن علبة "بنادول آدفنس" يبدأ سعرها من 33 ألف ليرة، وفق تسعيرة وزارة الصحّة العامّة.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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