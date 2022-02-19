لبنان

"الكتلة الوطنية" تطلق حملتها الانتخابية لعام 2022

Lebanon 24
19-02-2022 | 15:16
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أطلق حزب "الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة" خلال مؤتمر، أقيم اليوم السبت، حملته الانتخابيّة لعام 2022، معلناً عن باكورة مرشّحيه وهم ميشال حلو في بعبدا، وجدي تابت في كسروان-الفتوح، جيستال سمعان في زغرتا وكميل موراني في طرابلس.
 
وفي كلمة له، أكّد لأمين العام للحزب بيار عيسى أنّ "كلّ القوى التغييرية أصبحت موحّدة في معركة مستمرّة ضد تحالف الميليشيا والمافيا، وفي النضال المستمر للوصول إلى الحقيقة بتفجير المرفأ وتدمير بيروت". وقال: "نريد أن نبقى موحّدين وأن نحافظ على الساحات ونترك لهم الزواريب والمتاريس".
وتضمّن المؤتمر كلمات للمرشّحين ولكل من مدير الحملة الانتخابيّة طوني مخيبر ومنسّقة "لجنة الشرق الأوسط" في الحزب جاين إسكندر وأمينة سر "قطاع الشباب والطلاب" كندا غديّة، وقد تولّى تقديم المشاركين الإعلامي ميلاد حدشيتي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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