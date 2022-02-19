لبنان

صورة تاريخية لسهل البقاع.. هكذا ظهرَ خلال الحرب العالمية الثانية!

Lebanon 24
19-02-2022 | 16:15
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نشرت صفحة "أرشيف لبنان" صورة تاريخية نادرة جرى التقاطها عام 1940 لسهل البقاع.
 
ووفقاً للصورة، فقد ظهر عددٌ من الطائرات الحربية التي كانت تحلق فوق السهل خلال الحرب العالمية الثانية التي بدأت عام 1939 وامتدت حتى العام 1945. 
 
 
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