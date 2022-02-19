لبنان

عملية سرقة في ابي سمرا.. هذا ما حصل!

Lebanon 24
19-02-2022 | 16:53
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تعرض المدعو "ع.ا.خ" لعلمية نشل على طريق المنار في ابي سمراء في طرابلس، وذلك اثناء خروجه من احد المقاهي في المحلة المذكورة ليقوم شخصين على متن درلجة نارية بنشل حقيبه كانت بحوزته ليفرا الى جهه مجهولة بحسب مندوبة "لبنان 24".

فأصيب على اثرها "ع.ا.خ" بوعكة صحية وعلى الفور حضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ وعملت على اسعافه ونقله الى مستشفى دار الشفاء للعلاج وقد وصفت حالته بالمستقرة.
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