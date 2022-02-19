عون رد على جعجع: خطابات التحريض لا تبني وطناً

اعتبر النائب آلان عون ان "خطابات التحريض والاحقاد المتكرة لا تبني وطنا بل تهدم الوحدة الوطنية، واين الصدقية عند من ينتقل موسميا من التحالف الرباعي مع حزب الله الى نقيضه، ومن ينتقل من وصاية خارجية الى اخرى، ومن محاصصة في الحكومات والسلطة الى ادعاء الثورة والمعارضة؟".



وقال لـ"الديار" ردا على كلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع امس "كفى مزايدات وبطوليات لم تعد تروي غليل اللبنانيين المتألمين والمتطلعين الى من يأخذ القرارات الشجاعة واللازمة بين القوى السياسية لاخراجهم من محنتهم بدلا من بيعهم مزيداً من الشعارات والاوهام.

وتابع ان الشجاعة الحقيقية هي في الاعتراف بكل الاخفاقات والحسابات الخاطئة عند كل القوى السيباسية واولها القوات اللبنانية التي تكابر اليوم في المعارضة بينما تواضعت في كل ادائها في السلطة.

وكان جعجع قال امس" من بعبدا بالذات يجب ان تبدأ عملية المحاسبة والتغيير. وشدد على «ان صوت كل فرد في المنطقة هو مشروع خلاص للبنان... وبصوت كل واحد من ابناء بعبدا قادرون على تحريرها، «وترجّعوا بعبدا بعبدا".