ملف مُسيّرة "حزب الله" يتفاعل

إطلاق مسيّرة "حسان" التابعة لـ"حزب الله" في أجواء إسرائيل وردّ الأخيرة بطلعات تهديدية لطيرانها في الأجواء اللبنانية، ما زال يتفاعل، بعدما رفع حزب الله نبرته حيال الملف عبر تصريح لرئيس المجلس التنفيذي هاشم صفي الدين جاء فيه: "نحن أقوياء والمستقبل للمقاومة وللمعادلة التي رسمها حسّان اللقيس والتي ترسمها مسيّرة حسّان والآتي أعظم وسيجعل الإسرائيلي مذهولًاً أمام قدرات المقاومة".

وقالت مصادر مطلعة لـ "الديار"، امس، أن أهمية المهمة التي نفذتها الطائرة "حسان" هي انها اسقطت كل مقولات العدو عن مواجهة والحد من قدرات حزب الله العسكرية في مجال الصواريخ الدقيقة والمسيرات التي اكد السيد نصرالله انها من تصنيع الحزب.

واضافت المصادر أن "ما جرى يعتبر رسالة قوية وواضحة للعدو رداً على مقولاته واوهامه ولها اهداف اخرى لا يعلم بها الا الله والراسخون في العلم"، في اشارة الى مفاجآت ونجاحات اخرى تكرس معادلة ثلاثية جديدة للردع برا وبحرا وجوا وتشكل الرد العملي والمسبق على اية محاولات واطماع اسرائيلية في الارض والبحر والجو.