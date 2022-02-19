"قهوة الذهب" تظهرُ في لبنان.. سعرها مُفاجئ ولا يخطر في البال! (صورة)

تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرجلٍ من مدينة طرابلس، يعمل كبائعٍ جوال للقهوة.



ووفقاً للناشطين، فإنّ هذا الرجل معروفٌ باسم "العم أبو الذهب" ولديه عربة صغيرة يعمل عليها، موضحين أنه "رغم الغلاء وارتفاع أسعار المواد الأولية المرتبطة بعملِه، فإنّ العم أبو الذهب ما زال يبيعُ فنجان القهوة ذات الحجم الكبير بـ2000 ليرة لُبنانية فقط".

واعتبر الناشطون أنّ الصورة تكشف عن "عزّة نفسٍ لدى العم أبو الذهب، إذ أنه فقير ويشعر بحال الفقراء في المنطقة التي يعمل فيها، إذ لم يبادر إلى زيادة الأسعار كما يحصل في باقيِ المتاجر ومحلات بيع القهوة".