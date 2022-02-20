لبنان

برّي يؤكّد: لبنان ليس مُفلساً والانتخابات في موعدها

Lebanon 24
20-02-2022 | 00:52
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أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "لبنان لا يستمر إلا بالاعتدال والوحدة"، مشيراً إلى أنّ "هناك كورونا سياسية في لبنان، وهذه الكورونا أدت إلى شيء لم يكن أحد ينتظره على الإطلاق".
وفي حديثٍ عبر مجلة "الأهرام" المصرية، قال بري إن "لبنان ليس مفلساً بل هو غني بأصوله وموارده، إذ عنده بحر مليء بالغاز"، وأضاف: "لدينا اغتراب لبناني كبير جداً، إلا أن بلدنا لا توجد لديه سيولة والسبب وراء هذا الأمر هو الانعدام السياسي وليس الفقر السياسي". 
وتابع: "هناك انتخابات نيابية في أيار المقبل، ثم انتخابات رئاسية بعدها في تشرين الأول من هذا العام، وبالتالي لا بد أن يكون هناك تغير في المنهجية. وفي هذه الأثناء، على الحكومة اللبنانية أن تكون قد أكملت مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وتتحسن الأحوال كما حدث في مصر واليونان والأرجنتين، فكل من هذه الدول مرت بهذه الفترة، وحتى الآن المفاوضات بين الحكومة والصندوق ناجحة جداً".
وشدّد بري على أنه ما من أحد يستطيع منع إجراء الانتخابات، وقال: "حتى الآن، في كل تشعبات الشجرة اللبنانية، لم أجد غصناً واحداً فيها يوحي بـ"لا" للانتخابات على الإطلاق. كذلك، فإن معلوماتي من الرؤساء والوزراء والسفراء الذين يزورونني من كل أنحاء العالم، لديهم إجماع على إجراء الانتخابات في موعدها". 




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