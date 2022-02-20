لبنان

نصيحة مجانية ليوم الاحد: هذا ما عليكم فعله

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-02-2022 | 01:00
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الظروف الضاغطة على جميع اللبنانيين، ونحن منهم، حوّلتهم الى إناس عصبيين، شديدي التوتر، لا يتحمّلون بعضهم البعض، ولا حتى أقرب الناس.
من هنا، قررنا توجيه النصيحة مجانا  اليكم في هذا اليوم.
جهزوا" لقمة اكل عالسريع" وارتدوا ملابس سميكة، لان الجو بارد، وانطلقوا بسياراتكم صوب اي مكان في الطبيعة، ولا تقصدوا البتة الاماكن المعروفة بالاكتظاظ خصوصا مناطق الترلج، حتى لا يتضاعف توتركم.
إختاروا اي مكان، ولو تحت شجرة، وبالتأكيد ستشعرون ان الضغط سيخرج منكم من دون جهد كبير.
نصيحة ثانية: إمنعوا ايا كان من الحديث في السياسة وركزوا على التسلية والفن واسمعوا الموسيقى.
تأملوا سماء هذا الوطن  وطبيعته وجمالاته،فحتما ستجدون انفسكم في مزاج مختلف، بات اكثر من حاجة.
انسوا كل شيء وغدا يوم آخر.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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