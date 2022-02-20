لماذا سافر جبران باسيل؟ 

يعتقد بعض المتابعين أن سفر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى إحدى العواصم العربية كان بهدف لقاء الوسيط الأميركي في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين، وهو إستكمال للقاء الرجلين في أحد صالونات مطار بيروت أثناء مغادرة الوسيط الأميركي لبنان بعد زيارته الخاطفة. ولم تُعرف طبيعة المحادثات التي أجراها باسيل وهوكشتاين، وإن كان البعض يميل إلى الإعتقاد أن الأول حمل إلى الأخير رسالة من رئيس الجمهورية حول موقفه الأخير بالنسبة إلى الخطّ 23.