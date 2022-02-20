لبنان

"المعارضة" مشتّتة في المعارك الإنتخابية 

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-02-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-920555-637809413125244458.jpg
Doc-P-920555-637809413125244458.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على رغم تذليل الكثير من العقبات والخلافات في التوجهات بين مجموعات المعارضة (قوى الثورة والتغيير) بالنسبة إلى توحيد البرنامج الإنتخابي بخطوطه العريضة، تُرك لكل مجموعة هامش واسع من حرية الحركة وفق ما تسمح به ظروف كل مجموعة على حدة. 
إلاّ أن الخلاف بين هذه المجموعات على إمكانية إنضمام شخصيات سياسية وافدة من عمق المنظومة السياسية إلى طاولة النقاشات والمشاورات بقي حادّا ونافرًا، حيث لكل مجموعة رأي حول هذه التحالفات، خصوصًا أن لدى بعضها نظرة أكثر واقعية بالنسبة إلى المعركة الإنتخابية، والتي تقول بأن التحالف مع هذه الشخصيات بما تمثّل من حيثيات معينة يمكن أن يشكّل رافعة لا بأس بها قد تساهم في رفع منسوب إمكانية تحقيق نتائج أفضل من خوض هذه المعركة بالشعارات فقط.  
ويسود إعتقاد بأن الأمور ذاهبة في إتجاه خيارات سلبية من خلال قيام تحالفين للمعارضة لا تحالفا واحدا.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:05 | 2022-02-20
04:00 | 2022-02-20
03:51 | 2022-02-20
03:45 | 2022-02-20
03:34 | 2022-02-20
03:34 | 2022-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website