الأضواء بعيدة عن نائبٍ "مثير للجدل"

يسعى "التيّار الوطني الحر" إلى تجنّب الدخول بمعركةٍ انتخابيّة شرسة في منطقة الدامور - ساحل الشّوف، خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بالمقعد الماروني هناك.وكما هو معلوم، فإنّ الحزب "التقدّمي الإشتراكي" طرَح اسم الدكتورة حبّوبة عون لتولّي هذا المقعد، ما يعني أنّ الأخيرة ستكونُ بمواجهةٍ مع عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون في الدامور، في حال أراد الأخير الترشّح للانتخابات النيابية المُقبلة.غير أنّ المعلومات الحاليّة تشيرُ إلى أنّ نائب "الوطني الحر" سيكونُ بعيداً عن الأضواء الإنتخابيّة في الوقت الرّاهن، ومن الممكن استبعاده لصالح مرشّح آخر يستعد التيّار لطرحه، وهو مُهندس من آل عبّود، ولديه أسهمٌ جيّدة في الدامور لخوض المعركة على المقعد الماروني.ويعتبرُ النائب ماريو عون من النواب المثيرين للجدل بتصريحاته العديدة، خصوصاً أن بعضها اتخذ منحى طائفياً في إحدى المراحل السابقة، الأمر الذي تركَ انطباعاً سلبياً لدى شريحة واسعة من الناس في الجبل وتحديداً في منطقة الشّوف.