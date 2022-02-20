توحيد قوى المعارضة في المتن

قالت أوساط مطلعة على سير التحالفات الانتخابية في المتن، إن الجهود تنصب على جمع قوى المعارضة والتغيير في المتن في جبهة واحدة على برنامج سياسي مشترك، تضم مستقلين ومجموعات واحزابا، بما فيها الكتائب والكتلة الوطنية و"تقدم" والخط التاريخي ومجموعات مختلفة منبثقة من الثورة، ومستقلون منهمالنائب السابق غسان مخيبر والناشط السياسي سلمان سماحة.وقالت الاوساط إنه لن يكون هناك أية لائحة لاي حزب أو مجموعة من هذه الأطراف بشكل منفرد.