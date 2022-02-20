لبنان

توحيد قوى المعارضة في المتن

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-02-2022 | 02:15
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قالت أوساط مطلعة على سير التحالفات الانتخابية في المتن، إن الجهود تنصب على جمع قوى المعارضة والتغيير في المتن في جبهة واحدة على برنامج سياسي مشترك، تضم مستقلين ومجموعات واحزابا، بما فيها  الكتائب والكتلة الوطنية  و"تقدم" والخط التاريخي ومجموعات مختلفة منبثقة من الثورة، ومستقلون منهم 
 النائب السابق غسان مخيبر والناشط السياسي سلمان سماحة.
وقالت الاوساط إنه لن يكون هناك أية لائحة لاي حزب أو مجموعة من هذه الأطراف بشكل منفرد.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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