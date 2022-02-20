"الوطني الحر" يدعمه.. وزيرٌ سابق يبرزُ "انتخابياً"

يسعى "التيّار الوطني الحرّ" إلى خوض معركته الانتخابية في دائرة الشوف - عاليه من خلال الاعتمادِ على شخصياتٍ لن تكون منتمية إليه رسمياً وحزبياً.

وفي آخر المعلومات، فإنّ الشخص الأبرز والذي سيخوض "التيار"معركة نجاحه، هو وزير المهجّرين السابق غسان عطالله. وحالياً، فإن اسم الأخير يتقدّم، والمعركة التي يعوّل عليها "الوطني الحر" تقتضي بفوز عطالله بالمقعد الكاثوليكي في الشوف، الأمر الذي يؤدي فعلاً لكسرِ اللائحة التي تتحالف فيها "القوات اللبنانية" مع الحزب "التقدمي الإشتراكي".